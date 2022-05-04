Пенсіонерка з Мотижина допомогла ЗСУ знищити близько сотні одиниць техніки ворога: окупанти вбили її

11:09 04 травня Київ, Україна

У селі Мотижин у Київській області російські військові вбили місцеву мешканку, завдяки якій українські захисники змогли знищити близько сотні одиниць важкої техніки ворога.





Про це повідомили у Територіальній обороні ЗСУ.

Село Мотижин на Київщині знаходилося під російською окупацією з 27 лютого по 28 березня. За цей час росіяни вбили там, зокрема, старосту села Ольгу Сухенко, її чоловіка Ігоря та сина Олександра, а також волонтера Сергія Кубрушка.



Ім'я жінки, яка допомогла українським військовим, не називають, проте відомо, що їй було 70 років. Контакт пенсіонерки військові отримали через знайомих.



Її будинок знаходився на краю села, тому вона могла бачити рух колони техніки росіян.

“Пішки виходила до ворогів, рахувала техніку, приходила додому і пояснювала розташування сину по телефону. Були такі випадки, коли вона йшла, збивалася, поверталася назад, перераховувала, приходила, давала координати приблизні, називала точки. Тоді вже син її говорив де, ми визначали точки. І БУКИ вона знаходила, і РЛСку – це станція, яка глушить зв'язок, і з нею завжди були проблеми. Не могли дрони запустити. І бабуся цю антену знайшла, і ми теж по ній відпрацювали”, – розповідає військовий.

Через два тижні російські військові розсекретили жінку та зрівняли її будинок із землею: спочатку розбомбили, а потім переїхали танками. Внаслідок цього пенсіонерка загинула.