Пенсіонер відкрив вогонь з гвинтівки по компанії молоді

З балкона своєї квартири 74-річний пенсіонер з Білої Церкви обстріляв компанію молоді, яка відпочивала поряд з будинком.
Про це в понеділок, 14 вересня, повідомило головне управління Нацполіції в Київській області.
Про стрілянину в поліцію повідомили перехожі. На місце події прибули співробітники білоцерківського міськвідділу поліції.
Вони затримали стрільця, який виявився напідпитку. Він пояснив, що намагався налякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала відпочивати.
В результаті інциденту один з відпочивальників отримав поверхневу рану голови та був доставлений в лікарню.
Про стрілянину в поліцію повідомили перехожі. На місце події прибули співробітники білоцерківського міськвідділу поліції.
Вони затримали стрільця, який виявився напідпитку. Він пояснив, що намагався налякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала відпочивати.
В результаті інциденту один з відпочивальників отримав поверхневу рану голови та був доставлений в лікарню.
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