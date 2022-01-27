Пенсіонер відкрив вогонь з гвинтівки по компанії молоді

20:59 14 вересень Київ, Україна

З балкона своєї квартири 74-річний пенсіонер з Білої Церкви обстріляв компанію молоді, яка відпочивала поряд з будинком.

Про це в понеділок, 14 вересня, повідомило головне управління Нацполіції в Київській області.



Про стрілянину в поліцію повідомили перехожі. На місце події прибули співробітники білоцерківського міськвідділу поліції.



Вони затримали стрільця, який виявився напідпитку. Він пояснив, що намагався налякати та розігнати галасливу компанію, яка заважала відпочивати.



В результаті інциденту один з відпочивальників отримав поверхневу рану голови та був доставлений в лікарню.