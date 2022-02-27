Педофілія з дозволу батьків

06:41 01 червень Київ, Україна

Через два роки після звинувачення Київська обласна прокуратура повідомила про підозру чоловікові, який здійснював насильницькі дії сексуального характеру над двома неповнолітніми сестрами.

Про це повідомила пресслужба відомства.



Так, слідчі встановили, що в 2018 році 53-річний чоловік багаторазово вступав у статеві зносини з двома неповнолітніми дівчатками, попередньо домовившись з їхнім батьком.



Як повідомили в прокуратурі, у вересні 2019 року обвинувальний акт стосовно батька сестер був направлений в Білоцерківський міський суд.



Обидва зловмисники перебувають під вартою.



Ґвалтівника звинуватили в статевих зносинах з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 155 КК). Йому загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.



Судовий розгляд у справі триває.