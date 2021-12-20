Педофілія: на Львівщині затриманий 63-річний чоловік, який схиляв до сексу хлопчиків

18:15 19 березень Київ, Україна

Завдяки зверненню до поліції батька хлопчика, друг якого став жертвою сексуального насильства, 63-річного педофіла вдалося затримати.



Про це розповіли в пресслужбі Львівської обласної прокуратури.



Хлопчик розповів про все другу, друг - своєму батькові, а той звернувся в поліцію. Педофіла затримали на гарячому.



"В одному з міст Львівської області чоловік здійснював розпусні дії стосовно 11-річного хлопчика. Підозрюваний затриманий на місці злочину. Викрити фігуранта вдалося завдяки зверненню до поліції батька хлопчика, друг якого став жертвою цієї особи", - повідомили в пресслужбі прокуратури.



За даними журналістів, педофіл пропонував хлопчикам з неблагополучних сімей гроші за розпусні дії.



Чоловікові збираються повідомити про підозру у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч.2 ст.156 КК України). Слідчі також перевірять причетність підозрюваного до інших схожих злочинів.