Педофіла та вбивцю поліціянтки у Чернівцях затримали

15:50 05 жовтня Київ, Україна

Сьогодні поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня розбещував дітей біля школи та вбив поліціянтку. Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліціянтам довелося застосувати зброю.

Про це повідомляє Нацполіція.

"Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тому поліціянти застосували зброю у відповідь. Затриманий поранений, йому надають медичну допомогу", - повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Пізніше Клименко повідомив, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Він уродженець АР Крим, зареєстрований у Житомирській області.

Нагадаємо, у Чернівцях 3 жовтня неподалік школи №27 при спробі затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх загинула поліціянтка Таїсія Татарін, ще один правоохоронець отримав поранення. Як повідомлялося, дівчина була вбита пострілом у голову.