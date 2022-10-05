Педофіла та вбивцю поліціянтки у Чернівцях затримали

Сьогодні поліція Чернівецької області затримала чоловіка, який 3 жовтня розбещував дітей біля школи та вбив поліціянтку. Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліціянтам довелося застосувати зброю.
Про це повідомляє Нацполіція.
Пізніше Клименко повідомив, що затриманий помер. Йому було 53 роки. Він уродженець АР Крим, зареєстрований у Житомирській області.
Нагадаємо, у Чернівцях 3 жовтня неподалік школи №27 при спробі затримання підозрюваного у розбещенні неповнолітніх загинула поліціянтка Таїсія Татарін, ще один правоохоронець отримав поранення. Як повідомлялося, дівчина була вбита пострілом у голову.
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