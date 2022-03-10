Cпецслужби РФ намагаються зірвати міжнародні військові навчання в Україні

15:56 10 червень Київ, Україна

Російська Федерація намагається зірвати українсько-британські військові навчання Warrior Watcher-2021, які пройдуть в червні 2021 року на території України.



Про це повідомляє джерело в ГУ НП в Одеській області.





За наявною інформацією, ексзаступник начальника ГУ МВС в Одеській області Дмитро Фучеджі, обвинувачений в організації масових заворушень в Одесі в травні 2014 року, що ховається в Росії, встановив контакт з колишніми і чинними співробітниками правоохоронних органів з метою організувати серію акцій з дискредитації і зриву військових навчань Warrior Watcher-2021. Зокрема, деякі співробітники отримали сценарії можливих акцій на території Одеської області і пропозицію залучити до участі в таких акціях представників кримінальних кіл. За повідомленням джерела, характер акцій і особистість самого Фучеджі не залишають сумнівів в тому, що такого роду ініціатива здійснюється під керівництвом спеціальних служб РФ. Крім того, аналогічна підривна діяльність зі зриву навчань може вестися і в інших регіонах України.

Нагадаємо, що колишній начальник міліції громадської безпеки Одеси Дмитро Фучеджі звинувачується в організації масових заворушень 2 травня, метою яких була дестабілізація регіону для подальшої окупації РФ під виглядом проголошення «Одеської народної республіки» за аналогією з уже окупованими на той час «ДНР» і «ЛНР». Фучеджі особисто координував роботу проросійських бойовиків під час обстрілу прихильників Євромайдану.

З 3 по 6 травня 2014 року - виконував обов'язки начальника обласного УВС. 4 травня відпустив затриманих під час заворушень 2 травня проросійських бойовиків. 6 травня він був затриманий співробітниками прокуратури. Суд відправив Фучеджі під домашній арешт. 7 травня Фучеджі втік в Придністров'я. Пізніше переїхав до Росії і отримав громадянство РФ. Його брат є начальником поліції Тирасполя.