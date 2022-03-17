У Печерському районі Києва знайшли повішеним солдата Нацгвардії

15:52 21 жовтня Київ, Україна

Тіло повішеного молодого хлопця виявлено в Печерському районі Києва. Чоловік виявився військовослужбовцям Національної гвардії України.



Про це повідомляють Вартові еспресо з місця події, сьогодні, 21 жовтня.



Тіло 22-річного чоловіка знайшли в напіврозваленому будинку на покинутій території в районі вулиці Євгена Коновальця. Поруч розташована військова частина Нацгвардії.



За попередніми даними, нацгвардієць наклав на себе руки.



У поліції та Нацгвардії поки не коментували цей інцидент.