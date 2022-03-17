У Печерському районі Києва знайшли повішеним солдата Нацгвардії

Тіло повішеного молодого хлопця виявлено в Печерському районі Києва. Чоловік виявився військовослужбовцям Національної гвардії України.
Про це повідомляють Вартові еспресо з місця події, сьогодні, 21 жовтня.
Тіло 22-річного чоловіка знайшли в напіврозваленому будинку на покинутій території в районі вулиці Євгена Коновальця. Поруч розташована військова частина Нацгвардії.
За попередніми даними, нацгвардієць наклав на себе руки.
У поліції та Нацгвардії поки не коментували цей інцидент.
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