У Печерському районі Києва знайшли повішеним солдата Нацгвардії

15:52 21 жовтня Київ, Україна

Тіло повішеного молодого хлопця виявлено в Печерському районі Києва. Чоловік виявився військовослужбовцям Національної гвардії України.

Про це повідомляють Вартові еспресо з місця події, сьогодні, 21 жовтня.

Тіло 22-річного чоловіка знайшли в напіврозваленому будинку на покинутій території в районі вулиці Євгена Коновальця. Поруч розташована військова частина Нацгвардії.

За попередніми даними, нацгвардієць наклав на себе руки.

У поліції та Нацгвардії поки не коментували цей інцидент.