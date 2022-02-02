Павловський зізнався у вбивстві Гандзюк

21:47 16 вересень Київ, Україна

Сьогодні на засіданні Приморського районного суду Одеси підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк попросив відкликати його заяву, в якій він заперечує свою причетність і відмовляється від угоди.

"Обвинувальний акт надійшов до суду з угодою про визнання винуватості. Судове засідання проводиться під головуванням судді Осика... Павловський, вами було укладено угоду. Після укладення угоди через деякий час було написано заяву, що ви відмовляєтеся від розгляду угоди про визнання вини", - сказав суддя Дмитро Осик.

Ігор Павловський попросив відкликати цю заяву, оскільки він не бажає, щоб її розглядали.

"Прошу суд затвердити угоду про визнання моєї провини. І обставини угоди відповідають дійсності... Угоду я підписав добровільно, і готовий виконувати всі умови та давати свідчення", - сказав Ігор Павловський.

Відзначимо, що в разі, якщо угоду Ігоря Павловського з судом затвердять, підозрюваний отримає більш м'яке покарання.



Суд відклав розгляд справи та оголосив перерву до 9:30 25 вересня.