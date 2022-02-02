Павловський зізнався у вбивстві Гандзюк

Сьогодні на засіданні Приморського районного суду Одеси підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк попросив відкликати його заяву, в якій він заперечує свою причетність і відмовляється від угоди.
Ігор Павловський попросив відкликати цю заяву, оскільки він не бажає, щоб її розглядали.
Відзначимо, що в разі, якщо угоду Ігоря Павловського з судом затвердять, підозрюваний отримає більш м'яке покарання.
Суд відклав розгляд справи та оголосив перерву до 9:30 25 вересня.
Суд відклав розгляд справи та оголосив перерву до 9:30 25 вересня.
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