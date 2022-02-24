Павловський назвав замовника вбивства Гандзюк

19:10 01 жовтень Київ, Україна

Ігор Павловський, підозрюваний у вбивстві активістки Катерини Гандзюк , назвав голову Херсонської облради Владислава Мангера замовником вбивства.

"Як взагалі Мангер і Левін можуть бути потерпілими, якщо один замовив Гандзюк, а інший організував її вбивство", - зазначив Павловський.

Також Приморський районний суд Одеси вирішив відкласти прийняття рішення про затвердження угоди між підсудним Павловським і прокуратурою на 16 жовтня.



Як повідомлялося, підозрюваний у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігор Павловський попросив суд затвердити угоду про визнання провини.



Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: жінку облили сірчаною кислотою в Херсоні. Гандзюк отримала хімічних опіків більше як 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.



Співробітники Служби безпеки України спільно з Офісом генпрокурора 20 січня 2020 року затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою в керівництві злочинною організацією.