Павлоград: чоловік зарізав 16-річного підлітка

09:38 01 квітень Київ, Україна

На вулиці Заводській в Павлограді між 47-річним чоловіком та 16-річним підлітком стався конфлікт, в ході якого підліток отримав смертельне ножове поранення.

За вбивство юнака поліціянти Павлограда затримали місцевого жителя. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба поліції регіону.

"На одній з вулиць міста між потерпілим і зловмисником виник конфлікт, в ході якого чоловік завдав смертельне ножове поранення неповнолітньому. Злочин сталося 30 березня близько 18:45 за вул. Заводський Павлограда. Під час обслуговування виклику "домашнє насильство" до патрульної поліції підбіг неповнолітній і повідомив, що у його товариша ножове поранення", - йдеться в повідомленні.

Також друг потерпілого вказав на причетного до злочину. 47-річного місцевого жителя затримали.



Слідство з'ясувало, що між 16-річним юнаком і чоловіком виникла сварка, під час якої зловмисник вдарив ножем в груди хлопця. Той від отриманих травм помер на місці події.



Підозрюваний затриманий. Вилучений у нього ніж направлено на експертизу.



Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.