Павлоград: чоловік зарізав 16-річного підлітка

На вулиці Заводській в Павлограді між 47-річним чоловіком та 16-річним підлітком стався конфлікт, в ході якого підліток отримав смертельне ножове поранення.
За вбивство юнака поліціянти Павлограда затримали місцевого жителя. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба поліції регіону.
Також друг потерпілого вказав на причетного до злочину. 47-річного місцевого жителя затримали.
Слідство з'ясувало, що між 16-річним юнаком і чоловіком виникла сварка, під час якої зловмисник вдарив ножем в груди хлопця. Той від отриманих травм помер на місці події.
Підозрюваний затриманий. Вилучений у нього ніж направлено на експертизу.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці.
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