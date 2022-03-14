Патрульні Миколаєва затримали водія, який скоїв 18 ДТП за день

06:45 15 червня Київ, Україна

За повідомленням патрульної поліції Миколаєва, правоохоронцям вдалося в ході погоні затримати водія автомобіля, який зміг встановити антирекорд щодо правопорушень: за один день він створив 18 дорожньо-транспортних порушень.

Інформація про неадекватні дії на дорозі водія автомобіля Ford почала надходити патрульним приблизно о 13:00. Водій на великій швидкості їздив вулицями міста і створював аварійні ситуації з іншими автомобілями.

Менш ніж через 15 хвилин один з патрулів виявив авто на проспекті Богоявленському. Автомобіль на великій швидкості рухався в бік Корабельного району Миколаєва. Водій на вимоги про зупинку не реагував, після чого правоохоронці почали переслідування.

Зупинити правопорушника вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, у Вітовському районі міста. Після зупинки водій вискочив з машини і почав тікати, однак правоохоронцям вдалося його затримати.

36-річний житель сусідньої області не зміг пояснити патрульним свої дії. Правоохоронці зазначили, що у затриманого були присутні явні ознаки наркотичного сп'яніння, але проходити огляд у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився.

Поліціянти склали на водія 18 протоколів за статтями про різні порушення правил дорожнього руху (ст.124, ст.122-4, ч.1 ст.130, ст. 122-2, ч.1 ст.12 КУпАП).