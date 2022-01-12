Патрульні Львова врятували молоду людину від самогубства

13:52 12 січень Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба поліції.



21-річний львів'янин під час прямої трансляції у Instagram повідомив, що не хоче більше жити та попрощався з усіма своїми друзями. Його подруга, яка дивилася відео, одразу повідомила поліцію. Дівчина не знала, де міг би бути її знайомий, тому вона скинула патрульним скріншот з відео.



На фото було видно, що юнак перебуває у парку. Поліціянти Олександр Савицький та його напарник Віктор Жовтанецький дізналися, що це парк Залізна Вода. Вони виїхали на місце, проте юнака там уже не було. Під час огляду сусідніх вулиць патрульні виявили парубка з порізаною рукою на вул. Стуса. Патрульні Львова знайшли молоду людину, яка у соцмережі повідомила, що не хоче жити і надали їй домедичну допомогу.Про це повідомляє пресслужба поліції.21-річний львів'янин під час прямої трансляції у Instagram повідомив, що не хоче більше жити та попрощався з усіма своїми друзями. Його подруга, яка дивилася відео, одразу повідомила поліцію. Дівчина не знала, де міг би бути її знайомий, тому вона скинула патрульним скріншот з відео.На фото було видно, що юнак перебуває у парку. Поліціянти Олександр Савицький та його напарник Віктор Жовтанецький дізналися, що це парк Залізна Вода. Вони виїхали на місце, проте юнака там уже не було. Під час огляду сусідніх вулиць патрульні виявили парубка з порізаною рукою на вул. Стуса.

Хлопець намагався приховати поранену руку від патрульних. На відео з нагрудних камер поліціянтів видно, що хлопець перебуває в пригніченому стані, він розповів правоохоронцям, що має проблеми, з якими не може впоратися. Після того, як патрульні перев'язали хлопцю руку бинтом, він подякував за те, що його знайшли. Які проблеми змусили львів'янина до спроб самогубства – поліція не розголошує.