Патрульна поліція Києва оштрафувала байкера за труси

13:57 17 квітень Київ, Україна

Часом помста скривдженої подруги може коштувати байкеру дуже дорого. Швидше за все, така образа стала причиною курйозного випадку в Києві. Патрульна поліція притягнула до штрафу в 850 гривень мотоцикліста, у якого державний номер транспортного засобу був закритий жіночими трусами. Про це в п'ятницю, 16 квітня, на своїй сторінці в Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.

"Патрульні майже щодня виявляють водіїв, які приховують свій номерний знак на авто: зафарбовують, клеять плівки та інші речі. Мотоцикліст, якого помітили інспектори на вулиці Олени Теліги, все ж зумів здивувати правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Табличку з номерним знаком мотоцикла закривала жіноча білизна. Чоловік запевняв патрульних, що не знає, як цей інтимний предмет гардероба опинився на номері і висловив припущення, що труси "надуло вітром".

Незважаючи на такі пояснення, водієві не повірили і оштрафували на 850 гривень.

"Уникнути відповідальності водієві не вдалося, патрульні винесли на водія постанову за ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів) КУпАП. Зараз санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 850 гривень", - повідомили в поліції.

Як повідомлялося, в Миколаївській області в ДТП потрапив мікроавтобус, що перевозив тіла померлих від коронавірусу. Жертвою аварії стала одна людина.