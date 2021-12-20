Патрульна поліція Києва оштрафувала байкера за труси

Часом помста скривдженої подруги може коштувати байкеру дуже дорого. Швидше за все, така образа стала причиною курйозного випадку в Києві. Патрульна поліція притягнула до штрафу в 850 гривень мотоцикліста, у якого державний номер транспортного засобу був закритий жіночими трусами. Про це в п'ятницю, 16 квітня, на своїй сторінці в Facebook повідомляє патрульна поліція Києва.
Табличку з номерним знаком мотоцикла закривала жіноча білизна. Чоловік запевняв патрульних, що не знає, як цей інтимний предмет гардероба опинився на номері і висловив припущення, що труси "надуло вітром".
Незважаючи на такі пояснення, водієві не повірили і оштрафували на 850 гривень.
Як повідомлялося, в Миколаївській області в ДТП потрапив мікроавтобус, що перевозив тіла померлих від коронавірусу. Жертвою аварії стала одна людина.
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