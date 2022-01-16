Пасажир запорізької маршрутки погрожував револьвером

У громадському транспорті Запоріжжя один з пасажирів, якому зробили зауваження через відсутність маски, дістав револьвер і почав погрожувати іншим.
Водій одного з автобусів зробив зауваження пасажиру через те, що у того не було маски, пасажир у відповідь почав нецензурно лаятися. Свідком конфлікту став майор поліції, він підтримав водія та зробив зауваження роздратованому пасажиру. Чоловік дістав револьвер, притиснув його до грудей поліціянта та зажадав вийти з транспорту для негайного з'ясування відносин сам на сам.
Поліціянт скрутив хулігана та викликав колег.
"Прибувши на виклик, наряд батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області доставив порушника в Вознесенівське відділення поліції. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який вже був раніше судимий за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та майнові злочини. У нього вилучено револьвер "Флобер", який направили на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС ", - повідомили в поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
Водій одного з автобусів зробив зауваження пасажиру через те, що у того не було маски, пасажир у відповідь почав нецензурно лаятися. Свідком конфлікту став майор поліції, він підтримав водія та зробив зауваження роздратованому пасажиру. Чоловік дістав револьвер, притиснув його до грудей поліціянта та зажадав вийти з транспорту для негайного з'ясування відносин сам на сам.
Поліціянт скрутив хулігана та викликав колег.
"Прибувши на виклик, наряд батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області доставив порушника в Вознесенівське відділення поліції. Ним виявився 40-річний місцевий житель, який вже був раніше судимий за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків та майнові злочини. У нього вилучено револьвер "Флобер", який направили на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС ", - повідомили в поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
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