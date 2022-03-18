Пасажир рейсу "Запоріжжя-Анталія" погрожував підірвати літак

11:07 23 жовтня Київ, Україна

У Міжнародному аеропорту Запоріжжя пасажир влаштував скандал, відмовився від посадки на борт і почав погрожувати, що підірве літак.



Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.



Чоловік пройшов реєстрацію і, піднімаючись на борт авіа судна рейсу авіакомпанії "Авіакомпанія Азур Ейр Україна" сполученням "Запоріжжя - Анталія", відмовився від посадки на борт і почав погрожувати, що підірве літак. Як з'ясувалося, дівчину затриманого не пустили на рейс, її паспорт виявився простроченим.



Як розповіли в поліції, чоловік 1969 року народження без постійного місця роботи з хуліганських спонукань заявив про нібито замінування літака.



Через це рейс довелося відкласти. Фахівці перевірили злітний майданчик і літак. Також додатково було проведено огляд багажу пасажирів. Вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили.



Затримка цього рейсу склала 2 години 30 хвилин, що призвело до затримки всіх рейсів далі і додаткових витрат авіакомпанії.