Паспортизація в окупованих Енергодарі та Генічеську: рф складає списки "відмовників"

У тимчасово окупованих Енергодарі (Запорізька область) та Генічеську (Херсонська область), окупаційна влада складає списки громадян, які відмовляються від російського паспорта, і передає ці списки росгвардії.
Про це повідомив рух "Жовта стрічка" у своєму каналі у месенджері Telegram.
Активісти руху наголосили, що окупанти продовжують посилювати репресії проти місцевого населення, змушуючи громадян брати російський паспорт.
Про це повідомив рух "Жовта стрічка" у своєму каналі у месенджері Telegram.
Активісти руху наголосили, що окупанти продовжують посилювати репресії проти місцевого населення, змушуючи громадян брати російський паспорт.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі