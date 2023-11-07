Паспортизація в окупованих Енергодарі та Генічеську: рф складає списки "відмовників"

07:42 07 листопада Київ, Україна

У тимчасово окупованих Енергодарі (Запорізька область) та Генічеську (Херсонська область), окупаційна влада складає списки громадян, які відмовляються від російського паспорта, і передає ці списки росгвардії.

Про це повідомив рух "Жовта стрічка" у своєму каналі у месенджері Telegram.

Активісти руху наголосили, що окупанти продовжують посилювати репресії проти місцевого населення, змушуючи громадян брати російський паспорт.
"У разі відмови від набуття російського громадянства, колабораціоністи складають списки "відмовників" із зазначенням їхніх адрес і передають їх росгвардії", - говориться в Telegram-каналі руху "Жовта стрічка".