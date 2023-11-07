Паспортизація в окупованих Енергодарі та Генічеську: рф складає списки "відмовників"

07:42 07 листопада Київ, Україна

У тимчасово окупованих Енергодарі (Запорізька область) та Генічеську (Херсонська область), окупаційна влада складає списки громадян, які відмовляються від російського паспорта, і передає ці списки росгвардії.



Про це повідомив рух "Жовта стрічка" у своєму каналі у месенджері Telegram.



Активісти руху наголосили, що окупанти продовжують посилювати репресії проти місцевого населення, змушуючи громадян брати російський паспорт.