Паспортизація рф: на захоплених територіях Луганщини залякують цивільних

10:39 25 травня Київ, Україна

На окупованих територіях Луганської області зафіксовано дії співробітників МВС росії, які залякують та примушують місцевих мешканців оформлювати російські паспорти, повідомляє Центр національного спротиву.



Організація відзначає прибуття співробітників регіональних управлінь з питань міграції МВС росії на територію Луганської області, які загрожують місцевим жителям і стверджують, що без російського паспорта вони втратять можливість працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу.



Ситуація викликає серйозні побоювання та порушує права місцевого населення.