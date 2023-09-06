Партизани підірвали штаб "єдиної росії" у Новій Каховці - АТЕШ

12:23 30 серпня Київ, Україна





Як повідомили у партизанському русі У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали штаб "єдиної росії". Внаслідок вибуху загинули троє російських військовослужбовців, які охороняли об'єкт.Як повідомили у партизанському русі АТЕШ , інцидент стався увечері 29 серпня.

"Агент руху АТЕШ підірвав передвиборчий штаб "єдиної росії" у Новій Каховці за адресою вул. Першотравнева, 14. Внаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців росії, які відповідали за охорону цього об'єкта", - йдеться в повідомленні партизанів.



Внаслідок пожежі, яка виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку російські окупанти завезли до штабу до виборів, призначених на 8-10 вересня.