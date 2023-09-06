Партизани підірвали штаб "єдиної росії" у Новій Каховці - АТЕШ

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали штаб "єдиної росії". Внаслідок вибуху загинули троє російських військовослужбовців, які охороняли об'єкт.
Як повідомили у партизанському русі АТЕШ, інцидент стався увечері 29 серпня.
Як повідомили у партизанському русі АТЕШ, інцидент стався увечері 29 серпня.
Внаслідок пожежі, яка виникла внаслідок підриву, згоріла вся документація, яку російські окупанти завезли до штабу до виборів, призначених на 8-10 вересня.
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