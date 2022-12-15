Партизани у Бердянську залишили без світла окупантів

08:51 15 грудня Київ, Україна

У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області партизани підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала казарми російських військових.



Про це у середу, 14 грудня, повідомили у Центрі національного спротиву.



Зазначається, що інцидент стався увечері 13 грудня. Невідомі використовували тротилові шашки, щоб підірвати трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП.



Підстанція живила мікрорайон Коса, де розквартирували мобілізаційні підрозділи російської армії. Внаслідок вибуху їхні казарми залишилися без світла. Зазначається, що після цього російські загарбники збільшили кількість перевірок, проте знайти партизанів не змогли.

Центр національного спротиву зазначає, що такі диверсії здійснюються досвідченими військовими.

Там також закликали непідготовлених людей не наражатися на небезпеку і по можливості залишити тимчасово окуповані території.