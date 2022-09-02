Партизани вплинули на російський "референдум" на Луганщині

Ефективна робота українського підпілля на Луганщині стала причиною того, що найближчим часом російські окупанти не зможуть провести псевдореферендум.
Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 26 серпня.
Партизани значно активізувалися останнім часом і завдяки їм Збройні сили України (ЗСУ) точно знищують російські склади та бази, зазначив він.
Тимчасово окуповані росіянами українські території усіяні проукраїнськими листівками із "привітами", додав глава регіону.
Партизани значно активізувалися останнім часом і завдяки їм Збройні сили України (ЗСУ) точно знищують російські склади та бази, зазначив він.
Тимчасово окуповані росіянами українські території усіяні проукраїнськими листівками із "привітами", додав глава регіону.
За його словами, росіяни відстрочили проведення "референдуму" на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію.
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