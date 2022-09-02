Партизани вплинули на російський "референдум" на Луганщині

12:51 26 серпня Київ, Україна

Ефективна робота українського підпілля на Луганщині стала причиною того, що найближчим часом російські окупанти не зможуть провести псевдореферендум.

Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 26 серпня.



Партизани значно активізувалися останнім часом і завдяки їм Збройні сили України (ЗСУ) точно знищують російські склади та бази, зазначив він.



Тимчасово окуповані росіянами українські території усіяні проукраїнськими листівками із "привітами", додав глава регіону.

"Окупанти живуть в жаху, що скоро за ними прийдуть. В "адміністрації глави т.зв. ленере" ("ЛНР" - ред.) проходять постійні наради за участю росіян, які істерично вимагають від своїх поплічників навести лад у "республіці". Однак усі пошукові заходи псевдоправоохоронців щодо виявлення сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганщина – це Україна і проти окупації, не мали успіху", - розповів Гайдай.

За його словами, росіяни відстрочили проведення "референдуму" на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію.