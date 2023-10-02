Партизани виявили ремонтну базу російських окупантів у Криму

Партизани виявили ремонтну базу російських окупантів у селі Світле Джанкойського району Криму.
Про це повідомляє рух "Атеш".
Ця база знаходиться на території занедбаної місцевої ферми. За даними партизанів, на цій базі були помічені бронеавтомобіль "Тигр", два паливозаправники та 19 критих вантажівок КамАЗ.
Про це повідомляє рух "Атеш".
Ця база знаходиться на території занедбаної місцевої ферми. За даними партизанів, на цій базі були помічені бронеавтомобіль "Тигр", два паливозаправники та 19 критих вантажівок КамАЗ.
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