Партизани завдали удару по табору окупантів у селі Юріївка під Маріуполем

15:38 14 серпня Київ, Україна

Радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив у Телеграмі, що партизани завдали удару по табору російських окупантів у селі Юріївка. Внаслідок вибуху було поранено десятки російських військових.

"Юріївка. Бавовна. Влучання у скупчення окупантів у таборі "Волна" (Хвиля). Дуплет. Жоден місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Однак окупантів рахунок уже на десятки", - написав Андрющенко.

Він додав, що загарбники розповсюджували фейк, що у Юріївці від вибуху постраждали цивільні жителі.

"Смішна русня спочатку хотіла замовчувати факт, потім розповісти "про всі місцеві загинули", в результаті постить обрізані фото...", - зазначив радник мера та уточнив, що партизани на місці знали і знають, де саме розташовувалися російські військові, бо "наші очі скрізь".

У наступному своєму посту у Телеграмі він уточнив, що вибух стався сьогодні об 11:42: "Вибух з боку Юріївки/Ялти".