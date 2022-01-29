Парочка прокотилася Харковом на "килимі-літаку"

09:40 11 травень Київ, Україна

На проспекті Науки в Харкові поліція зупинила автомобіль, який катав містом парочку на причепленій до авто конструкції, що нагадує килим-літак.



Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області.



Парочка сиділа на вкритій килимом платформі на колесах, яку прикріпили до автомобіля. Конструкція їздила по центру міста, двоє пасажирів авто з багажника знімали те, що відбувається, на відео. Тривало це недовго: людей, що веселяться, помітили поліціянти.

"Такі небезпечні розваги неприпустимі на дорогах, адже можуть коштувати життя і здоров'я людей. Тому патрульні негайно подали водієві вимогу про зупинку", - сказано в повідомленні.

Водія авто оштрафували за порушення правил дорожнього руху і громадського порядку. Парочка була змушена пересісти в салон.