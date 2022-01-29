Парочка прокотилася Харковом на "килимі-літаку"

На проспекті Науки в Харкові поліція зупинила автомобіль, який катав містом парочку на причепленій до авто конструкції, що нагадує килим-літак.
Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області.
Парочка сиділа на вкритій килимом платформі на колесах, яку прикріпили до автомобіля. Конструкція їздила по центру міста, двоє пасажирів авто з багажника знімали те, що відбувається, на відео. Тривало це недовго: людей, що веселяться, помітили поліціянти.
Про це повідомляє Патрульна поліція Харківської області.
Парочка сиділа на вкритій килимом платформі на колесах, яку прикріпили до автомобіля. Конструкція їздила по центру міста, двоє пасажирів авто з багажника знімали те, що відбувається, на відео. Тривало це недовго: людей, що веселяться, помітили поліціянти.
Водія авто оштрафували за порушення правил дорожнього руху і громадського порядку. Парочка була змушена пересісти в салон.
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