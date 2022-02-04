Пакистан: внаслідок нападу бойовиків на армійські бази загинули 7 військовослужбовців

09:42 04 лютий Київ, Україна





Міністр внутрішніх справ шейх Рашид Ахмед повідомив у записаному відеозверненні, що в районах Нушкі та Панджгур, де пізно ввечері у четвер пройшли рейди, проводитиметься операція з розмінування. Пакистан заявив, що сили безпеки успішно відбили напади бойовиків на дві армійські бази в південно-західній провінції Белуджистан, внаслідок яких загинули семеро солдатів і 15 бойовиків.Міністр внутрішніх справ шейх Рашид Ахмед повідомив у записаному відеозверненні, що в районах Нушкі та Панджгур, де пізно ввечері у четвер пройшли рейди, проводитиметься операція з розмінування.



"Сили терористів були відкинуті з обох місць... Зараз чотири або п'ять людей [нападників] у Панджгурі оточені силами безпеки і найближчим часом будуть нейтралізовані", - сказав Ахмед.



У заяві військових, опублікованій пізніше, підтверджується, що в ході зіткнень також було поранено чотирьох солдатів.



«Згідно з початковим розслідуванням, спецслужби перехопили повідомлення між терористами та їхніми кураторами в Афганістані та Індії», — йдеться у заяві.



Група сепаратистів, відома як Визвольна армія белуджів, взяла на себе відповідальність за організацію скоординованих нападів, заявивши, що її так званий загін смертників штурмував табори пакистанських воєнізованих формувань та завдав їм тяжких втрат.



Достовірність заяви неможливо перевірити із незалежних джерел, оскільки сепаратисти часто публікують завищені дані щодо таких атак.



Напад бойовиків стався через тиждень після того, як десятки добре озброєних людей, пов'язаних з іншим забороненим сепаратистським формуванням, відомим як Фронт визволення Белуджистану, напали на військову посаду в районі провінції Кеч.



За словами офіційних осіб, внаслідок цього нападу загинули 10 пакистанських солдатів, одного нападника було вбито вогнем у відповідь, а решті вдалося втекти.



Белуджистан, багатий на природний газ і корисні копалини, протягом багатьох років зазнавав нападів повстанців, але в останні тижні насильство різко зросло.



Офіційні особи Пакистану стверджують, що повстанці-белуджі отримують підтримку та фінансування від Індії, що конкурує з ними. Індійські офіційні особи заперечують ці звинувачення. Вважається, що бойовики-белуджі створили бази у сусідньому Ірані для підготовки терактів у Белуджистані.



Провінція також межує з Афганістаном, де, за словами офіційних осіб Пакистану, бойовики-белуджі мають свої сховища.



Атаки пройшли за кілька годин до від'їзду прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана до Пекіна на відкриття зимових Олімпійських ігор.



У заяві у Твіттері Хан віддав належне силам безпеки за відображення атак.



Китай інвестував мільярди доларів в інфраструктурні проєкти в провінції та інших районах Пакистану в рамках глобальної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".



Офіційні особи обох країн заявляють, що зростання войовничого насильства спрямоване на підрив багатомільярдного мегапроєкту, відомого як Китайсько-Пакистанський економічний коридор, що включає дороги, енергетичні проєкти та порти в південноазіатській країні.



Коридор покликаний пов'язати керований Китаєм пакистанський глибоководний порт Гвадар в Аравійському морі з західним прикордонним регіоном Китаю Сіньцзян, що не має виходу до моря.



Посилення сепаратистського насильства відбувається через те, що оголошені поза законом пакистанські таліби, відомі як «Техрік-і-Талібан Пакистан», також активізували напади по всій країні, переважно націлившись на сили безпеки.