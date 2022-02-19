Падіння повітряної кулі: є жертви

Пресслужба поліції Хмельницької області в Facebook повідомила про трагедію, що сталася в Кам'янець-Подільському. На фестивалі повітряних куль один з повітроплавальних елементів впав. Згідно з даними, після падіння повітряної кулі 1 людина загинула, 5 - отримали травми.

За даними поліції, трагедія сталася 22 травня, близько 20.45, поблизу с. Кульчіївці Кам'янець-Подільського району. На борту повітряної кулі знаходився пілот і п'ятеро пасажирів - двоє чоловіків з Хмельницького, подружжя з Прилук і житель Кам'янець-Подільського району.

В результаті падіння кулі загинув 53-річний житель Прилук. Його дружина, інші пасажири, а також 28-річний пілот, який є жителем Києва, отримали травми різного ступеня тяжкості і госпіталізовані до медичних установ.

Слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції почали досудове розслідування за ч. 3 статті 281 Кримінального кодексу України - порушення правил повітряних польотів. Розслідування триває.