Падіння будівельного крана в Дніпрі - є жертва

17:39 12 грудня Київ, Україна

Будівельні майданчики є найбільш небезпечними об'єктами, на яких дуже часто трапляються аварії та інші нещасні випадки. Часто при цьому гинуть люди. Як стало відомо, подібний нещасний випадок стався сьогодні, 12 грудня, в Дніпрі. За повідомленням пресслужби ДСНС, будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій якого загинув на місці.

"12 грудня о 10:44 надійшло повідомлення, що в місті Дніпро, в Індустріальному районі, на вулиці Березинська будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники допомогли вивільнити тіло людини з автомобіля.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі на чоловіка впала бетонна плита. Прибулі рятувальники ДСНС під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя.

Нагадаємо, в жовтні в Києві впав будівельний кран. В результаті проїжджа частина виявилася залитою бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль і перегородила дорогу.