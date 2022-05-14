Падіння будівельного крана в Дніпрі - є жертва

Будівельні майданчики є найбільш небезпечними об'єктами, на яких дуже часто трапляються аварії та інші нещасні випадки. Часто при цьому гинуть люди. Як стало відомо, подібний нещасний випадок стався сьогодні, 12 грудня, в Дніпрі. За повідомленням пресслужби ДСНС, будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій якого загинув на місці.
Рятувальники допомогли вивільнити тіло людини з автомобіля.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі на чоловіка впала бетонна плита. Прибулі рятувальники ДСНС під бетонною плитою виявили чоловіка без ознак життя.
Нагадаємо, в жовтні в Києві впав будівельний кран. В результаті проїжджа частина виявилася залитою бетоном, а стріла пошкодила припаркований автомобіль і перегородила дорогу.
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