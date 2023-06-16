Падіння безпілотника у Чернівецькій області викликало пожежу та пошкодження

10:49 25 травня Київ, Україна

У ніч із 25 на 26 травня протиповітряна оборона в Чернівецькій області зуміла успішно нейтралізувати російський безпілотник, за інформацією, отриманою від голови Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запаранюка.

"О 04:18 у Дністровському районі Чернівецької області сталося падіння безпілотного літального апарату Shahed-136, що призвело до займання у гаражі та пошкодження трьох житлових будинків. Дві лінії електропередачі також отримали пошкодження від уламків. Внаслідок цього інциденту у Дністровському районі було тимчасово відключено електрику для 140 абонентів", - повідомив Запаранюк у своєму телеграм-каналі.



Поки що не надійшло інформації про постраждалих від падіння безпілотника.