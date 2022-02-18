Падіння Ан-26 під Харковом: трьох ще не знайшли

09:18 26 вересень Київ, Україна

Продовжують надходити повідомлення з місця падіння літака з курсантами Харківського університету повітряних сил під Харковом. Сьогодні, за повідомленням пресслужби ДСНС України, на місці катастрофи під Чугуєвим тривають пошукові роботи. Не знайдені ще три людини з присутніх на борту літака. Можливо, їм вдалося врятуватися, вистрибнувши з літака на ходу.

"За інформацією диспетчера аеродрому на борту перебувало 27 осіб (одного курсанта не допустили до виконання польоту). Знайдено тіла 22 загиблих, 2 людини постраждали, пошуки трьох осіб тривають", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в Службі автомобільних доріг в Харківській області повідомили, що на дорозі М-03 Київ - Харків - Довжанський, на км 533 - км 534 ускладнено рух. Є уламки на проїжджій частині.

Рух організовано по зустрічній смузі в двох напрямках. Водіїв просять не перешкоджати працівникам ДСНС і поліції, які виконують свою роботу.

Нагадаємо, військовий літак АН-26, на борту якого був 21 курсант Харківського університету повітряних сил ЗСУ та сім офіцерів, зазнав аварії в Харківській області.

Як повідомлялося, в Харківській області субота, 26 вересня, оголошена Днем трауру за загиблими в результаті падіння військового літака. Влада регіону рекомендувала організаціям скасувати розважальні заходи та спортивні змагання.