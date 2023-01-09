ОВА про ситуацію на Донеччині: росія обстріляла Соледар

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів про оперативну ситуацію в області станом на ранок 9 січня.
Кириленко повідомив, що на Волноваському напрямку зафіксовано періодичні артобстріли Вугледару та околиць Водяного, Пречистівки та Богоявленки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
На Горлівському напрямку одна людина отримала поранення, пошкоджено три будинки у Парасковіївці Соледарської громади. Сам Соледар за добу зазнав 10 обстрілів, пошкоджено магазин. Також під обстрілами знаходяться і околиці Часовоярської громади. Мирні громадяни не постраждали.
На Лисичанському напрямку протягом доби обстріли проводили у Сіверському та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському та Зарічному Лиманської громади. Теж обійшлося без постраждалих, а ось обсяги руйнувань уточнюють.
Кириленко повідомив, що на Волноваському напрямку зафіксовано періодичні артобстріли Вугледару та околиць Водяного, Пречистівки та Богоявленки. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
На Горлівському напрямку одна людина отримала поранення, пошкоджено три будинки у Парасковіївці Соледарської громади. Сам Соледар за добу зазнав 10 обстрілів, пошкоджено магазин. Також під обстрілами знаходяться і околиці Часовоярської громади. Мирні громадяни не постраждали.
На Лисичанському напрямку протягом доби обстріли проводили у Сіверському та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському та Зарічному Лиманської громади. Теж обійшлося без постраждалих, а ось обсяги руйнувань уточнюють.
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