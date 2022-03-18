Отруєння чадним газом: двоє дітей і 75-річний чоловік померли

20:18 22 жовтня Київ, Україна

Святкування дня народження в селі Голодьки Вінницької області закінчилося загибеллю двох дітей і іменинника.



У той день до 75-річного чоловіка прийшла в гості сусідка з двома онуками - трирічною Софією та п'ятирічним Назаром - і залишилася ночувати. Господар, щоб зігріти будинок, поставив на газову плиту саморобний обігрівач.



"В результаті кипіння конфорка згасла, і стався витік газу. Вони лягли спати і під час сну отруїлися", - повідомив начальник Хмельницького відділу поліції Валерій Романюк.



Забили на сполох родичі, які не змогли додзвонитися до своїх близьких. Коли вони прийшли в будинок, живою була тільки жінка.



"Ми надали допомогу, (жінці похилого віку - ред.), була госпіталізована в реанімаційне відділення, а сьогодні переведена на штучну вентиляцію легенів. Її під’єднали, і поки апарат дихає замість неї. Вона в комі 3 ступеня, стан украй важкий", - розповів головний лікар Хмельницької ЦРЛ Василь Залевський.



59-річна Галина сама виховувала онуків. Батьки Софії і Назарчика зараз в столиці на заробітках.



Загиблих чоловіка і дітей ховати в селі будуть завтра, 23 жовтня. У поліції справу розслідують як нещасний випадок. Тим часом медики, які борються за життя 59-річної жінки, ніяких прогнозів не дають. Її стан важкий, адже легені повністю вражені.