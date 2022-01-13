Отруєння невідомою речовиною: постраждали сім'я і прибулі медики "швидкої"

10:12 02 травень Київ, Україна

У пресі знову заговорили про отруєння невідомою речовиною. Як стало відомо з повідомлення «Київ оперативний», 1 травня в Києві ознаки отруєння з'явилися спочатку у трьох членів сім'ї, а потім отруїлися також три медики "швидкої допомоги", які прибули на виклик.

Всі постраждалі були госпіталізовані: дитина у важкому стані - в ОХМАТДИТ, двоє батьків і троє членів бригади "швидкої допомоги" в ЛШМД.

"З Берлінського, 19 надійшов виклик про те, що дитину охопили судоми. Поки лікарі надавали допомогу дитині - стало погано і батькам. У них також почалися судоми. Лікарі викликали ще одну медичну бригаду. Поки чекали підмогу - судоми почалися і у лікарів", - сказано в повідомленні.

Для з'ясування обставин отруєння, на місце була викликана поліція і ДСНС.

Ні в поліції, ні в ДСНС поки не повідомляють про інцидент.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині терористи готували розпорошення отруйної речовини.

А в Чернігівській області в реанімацію з отруєнням потрапили четверо дітей.