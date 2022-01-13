Отруєння невідомою речовиною: постраждали сім'я і прибулі медики "швидкої"

У пресі знову заговорили про отруєння невідомою речовиною. Як стало відомо з повідомлення «Київ оперативний», 1 травня в Києві ознаки отруєння з'явилися спочатку у трьох членів сім'ї, а потім отруїлися також три медики "швидкої допомоги", які прибули на виклик.
Всі постраждалі були госпіталізовані: дитина у важкому стані - в ОХМАТДИТ, двоє батьків і троє членів бригади "швидкої допомоги" в ЛШМД.
Для з'ясування обставин отруєння, на місце була викликана поліція і ДСНС.
Ні в поліції, ні в ДСНС поки не повідомляють про інцидент.
Раніше повідомлялося, що на Луганщині терористи готували розпорошення отруйної речовини.
А в Чернігівській області в реанімацію з отруєнням потрапили четверо дітей.
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