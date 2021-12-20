Помстився за батька: стрілянина в Запоріжжі

07:16 09 липень Київ, Україна

У вівторок, 7 липня, приблизно о 23:00, патрульні отримали виклик на службовий планшет про хуліганство на вулиці Загорській. Там 35-річний житель Запоріжжя відкрив стрілянину в бік чоловіків. Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції міста.

За лічені хвилини інспектори прибули на місце виклику, де виявили трьох чоловіків з пораненнями нижніх кінцівок. Всіх постраждалих госпіталізували в обласну лікарню.

Патрульні опитали свідків і встановили місце знаходження кривдника, який, ймовірно, зробив кілька пострілів у бік чоловіків. Також був пошкоджений автомобіль і ворота в гараж.

Затриманим виявився 35-річний житель Запоріжжя. Він пояснював свої дії тим, що напередодні постраждалі завдали тілесних ушкоджень його батькові і погрожували йому фізичною розправою.

Всі обставини події з'ясовувала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Запорізькій області, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК України.

«Вчора вечорів в дачному кооперативі на Шевчеко двоє чоловіків побили пенсіонера. Син потерпілого покарав кривдників за допомогою карабіна. Чоловіки отримали вогнепальні поранення ніг, їх забрала «швидка», - підписали фото з місця події в соціальних мережах.