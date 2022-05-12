Відкрийте, перевірка лічильника! - затримана група людей, яка грабувала пенсіонерів

12:22 10 грудня Київ, Україна

Поліцією Дніпропетровської області затримані п'ять злочинців, які обманним шляхом наживалися на крадіжці у самої незахищеної частини населення України - пенсіонерів. Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 13 років і конфіскація майна.



Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Дніпропетровській області.



За даними відомства, 8 грудня в поліцію Марганця надійшло повідомлення про те, що в будинок місцевих жителів увірвалися троє невідомих в масках. Нападники били і душили 79-річного чоловіка і його 80-річну дружину, вимагаючи у них гроші. Потім, заволодівши мобільним телефоном і близько 20 тисячами гривень, покинули місце злочину.



Днем раніше в Апостолівському районі двоє чоловіків і жінка проникли в будинок 74-річного чоловіка. Зловмисники заволоділи його пенсійним посвідченням і банківською карткою.



Як з'ясували правоохоронці, до вчинення цих злочинів причетні троє жінок і двоє чоловіків у віці від 25 до 59 років.



Зловмисники під виглядом перевірки лічильників проникали в приміщення літніх людей, після чого били їх і грабували.



9 грудня співробітниками управління карного розшуку в ході проведення оперативних заходів затримані всі члени злочинної групи.



Під час обшуків в автомобілі затриманих правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують їхню причетність до грабежів, а також дві гранати "РГД-5".



Зараз всі фігуранти затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.



За цими фактами слідчими органами порушено кримінальні провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.