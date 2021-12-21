Батько заплатить штраф за сина, який принижував однокласницю

Ратнівський райсуд Волинської області оштрафував батька 10-класника за цькування однокласниці, підліток регулярно принижував дівчину насміхався з неї і ображав, зокрема, в Мережі.
Почалося все з того, що юнак ображав свою однолітку в Інстаграмі, проте згодом образи перейшли у реальне життя. Якось він, наприклад, розкидав зібране дівчиною сміття по класу, щоб вона прибирала знову, а також блокував вхід до приміщення. Про цькування школярка розповіла матері, яка й звернулася до правоохоронців.
В адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, насмішки та приниження хлопець чинив із січня до жовтня 2021 року.
Батько кривдника повністю визнав провину і суд присудив йому 850 грн штрафу.
Нагадаємо, що більшість українських школярів, як свідчать дослідження, вважають взаємоповагу та відсутність цькування запорукою якісної освіти.
Нещодавно на Херсонщині поліція залучила до адмінвідповідальності батьків дітей, які від імені однокласниці створили сторінки в Інстаграмі, щоб знущатися з неї.
Почалося все з того, що юнак ображав свою однолітку в Інстаграмі, проте згодом образи перейшли у реальне життя. Якось він, наприклад, розкидав зібране дівчиною сміття по класу, щоб вона прибирала знову, а також блокував вхід до приміщення. Про цькування школярка розповіла матері, яка й звернулася до правоохоронців.
В адмінпротоколі зазначається, що психологічний тиск, насмішки та приниження хлопець чинив із січня до жовтня 2021 року.
Батько кривдника повністю визнав провину і суд присудив йому 850 грн штрафу.
Нагадаємо, що більшість українських школярів, як свідчать дослідження, вважають взаємоповагу та відсутність цькування запорукою якісної освіти.
Нещодавно на Херсонщині поліція залучила до адмінвідповідальності батьків дітей, які від імені однокласниці створили сторінки в Інстаграмі, щоб знущатися з неї.
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