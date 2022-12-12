Віддавали накази на захоплення українських міст: СБУ ідентифікувала шістьох російських генералів

Співробітникам СБУ вдалося ідентифікувати та заочно оголосити про підозри шістьом представникам вищого командування Західного військового округу зс росії, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.
Про це розповіли у СБУ.
Про це розповіли у СБУ.
Мова йде про:
- заступника командувача Західного військового округу зс рф, генерал-майора Трубієнка Т.М.;
- командувача 20 загальновійськової армії Західного військового округу зс рф, генерал-лейтенанта Іванаєва А.С.;
- начальника штабу 20 загальновійськової армії Західного військового округу зс рф, генерал-майора П'ятаєва А.Ю.;
- командувача 1 танкової армії Західного військового округу, генерал-майора Терещенка М.А.;
- командира 3 мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова та Кутузова дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу зс рф, генерал-майора Авдєєва. О.В.;
- командира 144 гвардійської мотострілецької Єльнинської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу, генерал-майора Слєпцова В.В.
У СБУ кажуть, що ці російські генерали на початку повномасштабного вторгнення віддавали накази "проривати" державний кордон України та штурмувати населені пункти Харківської області.
Крім того, вони сприяли створенню окупаційних адміністрацій під час тимчасового захоплення частини регіону.
Докази причетності росіян до інкримінованих злочинів у СБУ називають безперечними.
Підозри оголосили за статтями щодо зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.
Нагадаємо, що заступнику голови російської держдуми Олександру Бабакову загрожує довічне за посягання на територіальну цілісність України. Він став одним із списку підозрюваних у магістральній справі "24 лютого", яку ведуть в Офісі Генерального прокурора.
Переглянути список можна за посиланням.
Крім того, вони сприяли створенню окупаційних адміністрацій під час тимчасового захоплення частини регіону.
Докази причетності росіян до інкримінованих злочинів у СБУ називають безперечними.
Підозри оголосили за статтями щодо зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.
Нагадаємо, що заступнику голови російської держдуми Олександру Бабакову загрожує довічне за посягання на територіальну цілісність України. Він став одним із списку підозрюваних у магістральній справі "24 лютого", яку ведуть в Офісі Генерального прокурора.
Переглянути список можна за посиланням.
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