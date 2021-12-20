Вітчим зґвалтував 13-річну падчерку

Прес-служба поліції Миколаївської області повідомила, що в Снігурівському районі зафіксовано випадок зґвалтування неповнолітньої. Насильником виявився вітчим дитини.

Про це стало відомо від 31-річної мешканки, яка особисто звернулася в поліцію із заявою про зґвалтування її 13-річної дочки.

Жінка дізналася про те, що трапилося через кілька днів. Чоловік зґвалтував дівчинку, поки мати була в магазині. Зараз слідчі призначили кілька експертиз.

Зловмиснику вже оголосили про підозру в згвалтуванні дитини, йому загрожує від восьми до 15 років позбавлення волі. Найближчим часом порушнику оберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, що раніше на Вінниччині чоловік побив і зґвалтував дитину. У поліцію звернулася сусідка шестирічної дівчинки. Поліція затримала 28-річного підозрюваного, який раніше був судимий.

Також повідомлялося, що у Львові педофіл згвалтував підлітка в парку. Педофіл заманив підлітка в кущі парку, щоб нібито той допоміг йому штовхати мопед. В результаті підлітка згвалтували.