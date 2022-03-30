Звіт працівників ДСНС на ранок 30 березня

Оперативна інформація щодо реагування підрозділів ДСНС на небезпечні події (станом на 09:00 30 березня)
🔹За добу підрозділами здійснено 1 тис. 400 виїздів, у тому числі 430 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 27 осіб, ліквідовано 217 пожеж, що виникли внаслідок ведення бойових дій.
🔹Піротехніками ДСНС здійснено 138 залучень, знешкоджено 654 вибухонебезпечні предмети, у тому числі 4 авіабомби, 20 кг вибухової речовини. Обстежено територію площею близько 300 га.
Розгорнуто 70 наметів для обігріву та прийому громадян, у яких за день надано допомогу близько 1 тис. 300 особам.
🔹 В цей час знеструмлено 1 тис. 428 населених пунктів з них частково 32. Для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучено 6 генераторів ДСНС, з них 3 для забезпечення електроенергією лікарень.
🔹Проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 1 млн 57 тис. осіб.
🔹За добу підрозділами здійснено 1 тис. 400 виїздів, у тому числі 430 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 27 осіб, ліквідовано 217 пожеж, що виникли внаслідок ведення бойових дій.
🔹Піротехніками ДСНС здійснено 138 залучень, знешкоджено 654 вибухонебезпечні предмети, у тому числі 4 авіабомби, 20 кг вибухової речовини. Обстежено територію площею близько 300 га.
Розгорнуто 70 наметів для обігріву та прийому громадян, у яких за день надано допомогу близько 1 тис. 300 особам.
🔹 В цей час знеструмлено 1 тис. 428 населених пунктів з них частково 32. Для забезпечення аварійного електроживлення об'єктів соціальної сфери залучено 6 генераторів ДСНС, з них 3 для забезпечення електроенергією лікарень.
🔹Проведено евакуацію населення загальною кількістю понад 1 млн 57 тис. осіб.
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