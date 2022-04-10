Звіт піротехніків: за добу знешкоджено понад 2 700 вибухонебезпечних предметів

11:17 10 квітня Київ, Україна

Оперативна інформація щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни.



🔻Протягом доби піротехнічними підрозділами ДСНС, які залучалися 142 рази, виявлено, вилучено та знешкоджено 2 тис. 790 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 481 авіаційна бомба, обстежено територію площею 358,46 га.



🔻 Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: у Харківській області 2 тис. 199 разів, Миколаївщині – 1062, Донецькій області – 279, Київщині – 464, Сумщині – 204.



🔻Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 46 тис. 275 вибухонебезпечних предметів та 417 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 925 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 6 тис. 896 га.