Звіт піротехніків ДСНС на ранок 19 квітня

11:05 19 квітня Київ, Україна

Оперативна інформація щодо роботи піротехнічних підрозділів ДСНС на території країни.



Минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 194 рази. Виявлено, вилучено та знешкоджено 1592 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 511,71 га.



Найчастіше піротехніки працювали: на Харківщині – 2795 разів, Миколаївщині – 1102, Київщині – 988, Донеччині – 304, Сумщині – 304.



Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 68 345 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 938 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 11 640 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за телефоном - 101 або 102.