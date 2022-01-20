Звіт ОБСЄ по Донбасу за 5 травня: 217 порушень "режиму тиші"

08:29 06 травень Київ, Україна

За минулу добу відносний спокій з боку російських окупантів спостерігався на Луганщині, чого не скажеш про Донецьку область - там зафіксовано 217 порушень "режиму тиші".

Про це йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ від 5 травня 2021 року.



У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала 217 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 34 вибухи (1 розрив, 5 вибухів в повітрі і 28 вибухів невизначеного походження). Більшість таких порушень відбулися в районі на північний захід від н. п. Горлівка (непідконтрольний уряду, 39 км на північний схід від Донецька), на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний уряду, 45 км на північний схід від Донецька) і в південно-східному напрямку від н. п. Гнутове (підконтрольний уряду, 90 км на південь від Донецька). За попередню добу в цій області зафіксовано 64 таких порушення.



У Луганській області ОБСЄ не зафіксувала порушень режиму припинення вогню. За попередню добу в цій області зафіксовано 140 таких порушень.



Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала не менше 23 991 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (у тому числі 7 745 вибухів, 3 054 невизначених боєприпаси, що прилетіли, 197 спалахів дульного полум'я, 83 освітлювальні ракети, а також не менше 12 912 черг і пострілів).