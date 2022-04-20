Звіт про проведену роботу від піротехнічних підрозділів ДСНС

12:57 20 квітня Київ, Україна

Минулої доби піротехніки ДСНС залучалися 130 разів. Виявлено, вилучено та знешкоджено 1745 вибухонебезпечних предметів та 130 кг вибухової речовини. Обстежено територію площею 445,55 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: на Харківщині – 2818 разів, Миколаївщині – 1108, Київщині – 1024, Черкащині – 580, Сумщині – 314 та Донеччині – 305.



Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 70 090 вибухонебезпечних предметів та 574,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 939 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 12086 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте телефоном - 101 або 102.