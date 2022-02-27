Зневірилася і втопила - жінка позбавила життя власну дитину

17:41 05 жовтень Київ, Україна

Поліція Херсонської області повідомила про злочин, який вчинила жінка щодо своєї хворої дитини. У Північно-Кримському каналі 36-річна жінка втопила свого тяжкохворого чотирирічного сина.



У поліцію звернувся 41-річний батько загиблого хлопчика. За його словами, він живе окремо від дружини, але щодня бачив жінку з дитиною у дворі. Два дні поспіль він не міг застати їх вдома, на дзвінки вона теж не відповідала.



Поліція виявила жінку вдома в пригніченому стані. Вона пояснила, що дитина була хвора від народження і недавно стан погіршився.



"Зневірившись в його одужанні, жінка разом з сином сіла в рейсовий автобус і поїхала до Скадовського району. Там вони вийшли на зупинці недалеко від Північно-Кримського каналу. Вона пояснила, що хотіла покінчити життя самогубством і нібито разом з сином стрибнула в воду", - сказано в повідомленні.



Жінка пояснила, що змогла виплисти, а дитина потонула. Тіло хлопчика згодом знайшли біля берега.



Відкрито кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, призначена низка експертиз, серед яких і судово-психіатрична. Жінці загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.