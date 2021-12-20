Відбирали і реалізовували наркотики: На Донеччині затримали поліцейських

12:02 10 липень Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали чотирьох правоохоронців, які підозрюються в розповсюдженні наркотичних речовин в Донецькій області.

Про це повідомили в прес-службі ГБР.

За інформацією оперативників, в організовану угруповання входили командир взводу роти тактико-оперативного реагування і троє поліцейських Управління патрульної поліції в Донецькій області.

Імовірно, вони вимагали хабара від осіб, які займалися виготовленням та збутом наркотиків. Поліцейські вривалися в будинки наркоторговців і застосовували до них фізичне насильство. При цьому вимагали з них гроші і забирали наркотики, які самі потім і продавали.