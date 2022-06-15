Від вибухів на Львівщині та Тернопільщині постраждали шість людей

Сьогодні, 14 червня, у Тернопільській та Львівській областях внаслідок роботи Протиповітряної оборони, збита ракета росії пошкодила об'єкт інфраструктури в Золочеві. Надвечір кількість жертв зросла до шести осіб, одна - дитина.
Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram, мер Львова Андрій Садовий.
Козицький та Труш повідомили про роботу української ППО та закликали мешканців не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. Мер Львова повідомив, що у місті було тихо, але є повідомлення про вибухи в області.
За даними Козицького, над Золочевим Львівської області сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури - цегельний завод. Стало відомо, що постраждали чотири особи. У тому числі одна дитина.
Увечері стало відомо, що кількість постраждалих від падіння уламків ракети в Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив голова Львівщини.
За інформацією Труша, сили протиповітряної оборони спрацювали по декількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Фахівці виїхали до місць вибухів.
Попередньо жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Жителів наполегливо закликають залишатися у укриттях під час повітряних тривог.
Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram, мер Львова Андрій Садовий.
Козицький та Труш повідомили про роботу української ППО та закликали мешканців не залишати укриття до відбою повітряної тривоги. Мер Львова повідомив, що у місті було тихо, але є повідомлення про вибухи в області.
За даними Козицького, над Золочевим Львівської області сили ППО збили ракету. Внаслідок падіння ракети було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури - цегельний завод. Стало відомо, що постраждали чотири особи. У тому числі одна дитина.
Увечері стало відомо, що кількість постраждалих від падіння уламків ракети в Золочеві зросла до шести. Стан людей лікарі оцінюють як задовільний. Усі вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні, повідомив голова Львівщини.
За інформацією Труша, сили протиповітряної оборони спрацювали по декількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Фахівці виїхали до місць вибухів.
Попередньо жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Жителів наполегливо закликають залишатися у укриттях під час повітряних тривог.
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