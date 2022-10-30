Від вибуху у дворі свого будинку загинула вся родина

На Харківщині у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу вибухнув невідомий предмет у дворі будинку. Загинула сім'я з маленькою дитиною, повідомив напередодні голова Лозівської громади Сергій Зеленський у Facebook.

Спочатку він повідомив про загибель жінки.

"Наразі знайдено тіло жінки. Пошуки продовжуються", - написав він і закликав мешканців не піднімати небезпечні предмети і не зберігати їхні будинки.

Пізніше Зеленський оприлюднив відео, в якому повідомив про загибель сім'ї. У коментарях користувачі мережі повідомили, що жертвами вибуху стали троє людей.