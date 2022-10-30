Від вибуху у дворі свого будинку загинула вся родина
08:09 30 жовтня Київ, Україна
На Харківщині у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу вибухнув невідомий предмет у дворі будинку. Загинула сім'я з маленькою дитиною, повідомив напередодні голова Лозівської громади Сергій Зеленський у Facebook.
Спочатку він повідомив про загибель жінки.
"Наразі знайдено тіло жінки. Пошуки продовжуються", - написав він і закликав мешканців не піднімати небезпечні предмети і не зберігати їхні будинки.
Пізніше Зеленський оприлюднив відео, в якому повідомив про загибель сім'ї. У коментарях користувачі мережі повідомили, що жертвами вибуху стали троє людей.
"Царство небесне Саші, Юлі та маленькій Варварі. Але хочеться додати, щоб люди розуміли, що Панютинський дільничний знав, що лежить у дворі і сказав, що повідомить куди треба. Але цього не зробив.. Якби наша поліція виконувала свої обов'язки, то родина залишилася б живою”, – написала у коментарі Вікторія Федорець.
Раніше цього тижня у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків. Внаслідок вибуху одна людина загинула, її п'ять колег отримали поранення.
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