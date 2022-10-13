Від вибуху російської гранати людей на Київщині врятували бджоли

11:33 13 жовтня Київ, Україна

Під час російської окупації Київської області загарбники замінували вулик в одному із населених пунктів, проте від вибуху людей врятували бджоли.

Йдеться про село Бабинці Бучанського району. Там 52-річний бджоляр виявив у вулику дві гранати "Ф-1" та "РГД-5", повідомляє Telegram Bucha Live.

"Росіяни хотіли забрати чиєсь життя, а українські бджоли його врятували! Сапери Добровольчого формування Бучанського міського територіального товариства №1 у лісі біля селища Бабинці знешкодили пастку, яку "мужні воїни аналоговнєтної армії" залишили перед тим, як тікати від сорому з області", - йдеться у повідомленні.

Сапери розповіли, що окупанти зв'язали дві гранати, прикріпили їх до вулика, чеки замінили шпильками, і капроновою ниткою з'єднали кришку вулика та гранату. Задум був такий, що коли вулик відкриють, станеться вибух. Проте пів року до вулика ніхто не підходив. За цей час бджоли залили запальники медом – і шпильки не вискочили.