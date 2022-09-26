Від російського удару по Первомайську загинуло семеро людей - ДСНС

18:30 26 вересня Київ, Україна

На Харківщині, внаслідок ракетного удару завданого ворогом по Первомайську, в понеділок вдень загинуло семеро людей.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Харківщини.

"Внаслідок удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинули 7 людей, серед яких 15-річна дитина. Відбулися руйнування приватних будинків, виникла пожежа в літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі. Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14.45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

26 вересня Першотравнева та Куп'янська громади знову опинилися під ворожими обстрілами.



Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській та Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.



У Куп'янську внаслідок влучення цих боєприпасів спалахнула будівля церковної школи та магазин на загальній площі 500 кв.м.



Одна людина отримала поранення.