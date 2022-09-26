Від російського удару по Первомайську загинуло семеро людей - ДСНС

На Харківщині, внаслідок ракетного удару завданого ворогом по Первомайську, в понеділок вдень загинуло семеро людей.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Харківщини.
26 вересня Першотравнева та Куп'янська громади знову опинилися під ворожими обстрілами.
Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській та Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.
У Куп'янську внаслідок влучення цих боєприпасів спалахнула будівля церковної школи та магазин на загальній площі 500 кв.м.
Одна людина отримала поранення.
Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській та Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.
У Куп'янську внаслідок влучення цих боєприпасів спалахнула будівля церковної школи та магазин на загальній площі 500 кв.м.
Одна людина отримала поранення.
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