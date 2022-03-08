Від ракетних авіаударів спалахнули нафтобази в Житомирі та Черняхові

08:22 08 березень Київ, Україна

7 березня близько 20:20 внаслідок двох авіаударів сталося влучення в нафтобази у м. Житомир та смт Черняхів.



У Житомирі виник спалах резервуару ємністю 10 тис. куб. Усього на території нафтобази 9 резервуарів. До гасіння було залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС та до 21:30 у м. Житомирі пожежу локалізовано.



У смт Черняхів внаслідок авіаударів спалахнули два напівпорожні резервуари ємністю по 2 тис. куб. із 17 резервуарів, розташованих на території нафтобази.



З приватних житлових будинків, розташованих на відстані близько 500-600 м, проведено евакуацію мешканців. До гасіння було залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС та до 06:15 пожежу нафтобази у смт Черняхів ліквідовано.



За попередніми даними пресслужби ДСНС, жертв та постраждалих немає.