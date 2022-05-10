Від машини залишилася купа металу: на Львівщині автомобіль Порше зіткнувся з вантажівкою

08:34 06 серпня Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області. На автодорозі «Львів-Брюховичі» сталася смертельна ДТП , водій автомобіля «Порше Кайман» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"Правоохоронці повідомили, що легковик винесло на зустрічну смугу, де він врізався в фуру, за кермом якої був 32-річний житель Стрийського району. На місці ДТП від отриманих травм помер 23-річний водій Porsche", - йдеться в повідомленні.

Від машини буквально нічого не залишилося, крім купи металу. Її просто зім'яло.



Правоохоронці відкрили провадження в частині 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.



За даними місцевого видання, в ДТП загинув Павло Крок 1998 року народження. Він навчався в Австрії.



Хлопець був сином відомого львівського бізнесмена Ростислава Крока, який володіє декількома компаніями, в тому числі туристичним комплексом в Славському.