Від машини залишилася купа металу: на Львівщині автомобіль Порше зіткнувся з вантажівкою

На автодорозі «Львів-Брюховичі» сталася смертельна ДТП, водій автомобіля «Порше Кайман» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.
Від машини буквально нічого не залишилося, крім купи металу. Її просто зім'яло.
Правоохоронці відкрили провадження в частині 2 статті 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу України.
За даними місцевого видання, в ДТП загинув Павло Крок 1998 року народження. Він навчався в Австрії.
Хлопець був сином відомого львівського бізнесмена Ростислава Крока, який володіє декількома компаніями, в тому числі туристичним комплексом в Славському.
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