Від Хрещатика до Майдану Незалежності. Пройшла акція "СТОП локдаун!"

13:57 15 грудня Київ, Україна

Акції протесту щодо карантинних обмежень в роботі малого та середнього бізнесу пройшли під будівлею ВР і перемістилися далі до Майдану Незалежності. Проїзд автомобільного транспорту по вулиці Хрещатик був тимчасово припинений.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Telegram.
"Шановні водії, в зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик, рух тимчасово обмежено", - сказано в повідомленні.
Як відомо, сьогодні біля Верховної Ради почалася акція "СТОП локдаун!", Учасники якої вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1(2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - "SaveФОП".

Пізніше учасники протесту пройшли маршем по вулиці Грушевського і Європейською площею до Майдану Незалежності. Вони спробували встановити намети, але їм перешкодили представники Нацполіції. В результаті, між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.
 
Фото: Под ВР прошла акция