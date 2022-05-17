Від Хрещатика до Майдану Незалежності. Пройшла акція "СТОП локдаун!"

13:57 15 грудня Київ, Україна

Акції протесту щодо карантинних обмежень в роботі малого та середнього бізнесу пройшли під будівлею ВР і перемістилися далі до Майдану Незалежності. Проїзд автомобільного транспорту по вулиці Хрещатик був тимчасово припинений.



Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Telegram.

"Шановні водії, в зв'язку з проведенням масових заходів на вулиці Хрещатик, рух тимчасово обмежено", - сказано в повідомленні.