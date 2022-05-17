Від Хрещатика до Майдану Незалежності. Пройшла акція "СТОП локдаун!"

Акції протесту щодо карантинних обмежень в роботі малого та середнього бізнесу пройшли під будівлею ВР і перемістилися далі до Майдану Незалежності. Проїзд автомобільного транспорту по вулиці Хрещатик був тимчасово припинений.
Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції в Telegram.
Як відомо, сьогодні біля Верховної Ради почалася акція "СТОП локдаун!", Учасники якої вимагають скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1(2) і №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування. Організатор акції - "SaveФОП".
Пізніше учасники протесту пройшли маршем по вулиці Грушевського і Європейською площею до Майдану Незалежності. Вони спробували встановити намети, але їм перешкодили представники Нацполіції. В результаті, між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.
Пізніше учасники протесту пройшли маршем по вулиці Грушевського і Європейською площею до Майдану Незалежності. Вони спробували встановити намети, але їм перешкодили представники Нацполіції. В результаті, між мітингувальниками і правоохоронцями сталися сутички.
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